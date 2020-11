Canicattì: eccovi l’esempio

Oggi voglio dedicate lo spazio più importante di questa nostra testata all’uomo che vedete in fotografia. Si chiama Vincenzo Russo. Non è un politico, né un intellettuale, né uno del mondo dello spettacolo. E’ una persona apparentemente normale uno come tutti noi. In verità è una persona speciale. Uno diverso da noi perché è una persona che ama il nostro paese. Ma non lo ama con le chiacchiere, lo ama con i fatti.

Pensate che da qualche settimana in solitaria, in silenzio, senza chiedere nulla nessuno, ha ripulito la zona artigianale oggi diventato per volontà e aggiungo anche per disperazione della gente, un centro sportivo. A lui voglio dedicare la prima pagina del nostro giornale, e voglio mostrare a tutti la foto in cui si mostra felice per avere fatto del bene alla sua comunità. Egli non sarà mai un assessore, non riceverà mai un ringraziamento da chi rappresenta le istituzioni, perché quest’uomo con la sua semplicità e con il suo esempio è stato capace di farli vergognare.. Grazie Sig, Russo grazie per quello che fa, ma soprattutto per ciò che la rappresenta: la speranza