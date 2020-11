Fiamme a Canicattì dove l’auto di un impiegato è andata a fuoco la scorsa notte in via Verdi. Al via le indagini delle forze dell’ordine per accertare la natura dell’incendio. Non è esclusa affatto la pista dolosa. A bruciare una Audi A3. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio.

