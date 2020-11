Colpo da 50mila euro in banca: giudizio immediato per tre

Giudizio immediato nei confronti dei tre presunti responsabili della rapina da cinquanta mila euro effettuata nel febbraio scorso alla Banca popolare S.Angelo di Raffadali.

L’udienza era in programma nella giornata di ieri davanti il giudice Alessandra Vellache però ha disposto un rinvio al 9 dicembre per la mancata traduzione di uno degli imputati. La rapina è avvenuta nel primo pomeriggio del febbraio scorso: tre uomini hanno messo a segno un colpo da 50 mila euro dopo aver minacciato i dipendenti per poi darsi alla fuga.

I carabinieri li hanno rintracciati circa due ore dopo in una piazzola di sosta a S.Angelo Muxaro: avevano ancora il bottino composto da banconote di vario taglio.