Covid, riprende il servizio di raccolta dei rifiuti speciali da parte dell’ASP

“Dopo diverse segnalazioni fatte nei giorni scorsi, sia all’ASP di Agrigento, che al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessorato Regionale della Salute Dipartimento acqua e rifiuti e p.c. alla Prefettura di Agrigento sui disservizi che riguardano il ritiro dei rifiuti speciali prodotti da soggetti positivi al Covid, stamattina finalmente ci è stato comunicato che l’ASP ha provveduto ad individuare la ditta specializzata cui è stato affidato il servizio” . Lo rende noto il Sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.

“Tra le segnalazioni fatte ricordiamo sia quelle formulate da questa Amministrazione Comunale che quella congiunta a firma dei 33 sindaci dei comuni dell’agrigentino. Siamo solidali con le proteste e segnalazioni dei cittadini indignati per essere stati costretti a “collezionare” rifiuti non ancora ritirati dagli addetti ASP. Tale situazione, se non gestita con la necessaria tempistica, rischia di aggravare ulteriormente il clima di preoccupazione che si respira in città. Auspichiamo quindi, che quanto comunicatoci dall’Asp, trovi immediata applicazione.”, ha concluso il primo cittadino.

loading..