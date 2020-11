Deve scontare pena per droga: arrestato

I carabinieri della stazione di Raffadali hanno arrestato un venticinquenne libico in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Agrigento. Il giovane, infatti, deve scontare una pena di cinque mesi e ventisette giorni in detenzione domiciliare. Il 25enne era stato coinvolto in un blitz anti-droga nel centro di Agrigento lo scorso anno.

