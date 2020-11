Fratelli d’Italia Canicatti denuncia disservizi nei confronti dei malati Covid 19

Con una nota precedente avevamo invitato l’amministrazione da Lei presieduta a

interessarsi fattivamente delle varie dinamiche che riguardano i malati di covid -19 ,

oggi le segnaliamo in particolare alcune riguardanti i soggetti positivi in terapia

domiciliare o asintomatici purtroppo spesso abbandonati e lasciati in “balia” di

diversi disservizi quali :

-numeri di telefono dedicati insufficienti o sempre occupati ;

– appuntamenti fissati per effettuare tamponi molecolari spesso disertati da parte del

personale preposto perche’ numericamente insufficiente rispetto al carico di lavoro ;

– nessun supporto al malato domiciliare o positivo asintomatico di natura medica e o

psicologica ;

-mancanza di una linea di condotta comune e completo scollegamento tra i vari enti

preposti al supporto sanitario e burocratico che in diverse occasioni forniscono

informazioni diverse e contrastanti tra loro.

– totale assenza di informazioni dettagliate sulla raccolta e smistamento

dell’immondizia accumulata dai soggetti positivi e dai loro conviventi .

Su quest’ultimo punto vogliamo ricordarle che tali rifiuti sono particolarmente

pericolosi e a rischio infettivo. Riceviamo giornalmente diverse lamentele di malati

Covid domiciliari o positivi asintomatici in isolamento domiciliare in difficolta’ per

lo smaltimento dei suddetti rifiuti , le chiediamo pertanto di intervenire con la

massima urgenza per garantire i diritti dei nostri cittadini positivi e che gli stessi

vengano supportati con la massima efficienza possibile e non abbandonati nelle

loro case per decine di giorni .

Circolo cittadino Fratelli d’Italia Canicatti