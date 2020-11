“Maxi truffa all’Inps”: riprende il processo a carico di 61 imputati

E’ ripreso ieri il processo a carico di 61 persone (62 in origine) accusate di aver creato appositamente delle società agricole di fatto inesistenti al fine truffare l’Inps ottenendo il rimborso per trattamento fine rapporto, indennità di malattia, disoccupazione e contributi per la pensione tramite l’assunzione fittizia di braccianti agricoli.

In aula sono comparsi tre commercianti, chiamati a testimoniare dal collegio difensivo: tutti hanno raccontato della “regolarità” degli acquisti effettuati dalle ditte finite nel “mirino” degli inquirenti. I reati contestati risalgono al periodo 2010-2013.

Il processo è in corso davanti i giudici della seconda sezione penale presieduta dal giudice Wilma Angela Mazzara con a latere i giudici Manfredi Coffari e Fulvia Veneziano