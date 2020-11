Ritrovato a Canicattì colpo da mortaio: fatto brillare in una cava di Grottarossa

E’ stato rimosso da via Ciro Menotti, a Canicatti’, il colpo da mortaio del 1935 che era stato trovato svuotando e ripulendo un vecchio magazzino.

Le operazioni di rimozione del colpo di mortaio non sono state semplici. La polizia, insieme ai carabinieri, hanno interdetto tutta l’area e il Genio guastatori di Palermo dell’Esercito ha prelevato in sicurezza l’ordigno.

Gli artificieri hanno raggiunto la cava di Grottarossa, al confine con Caltanissetta, e hanno fatto brillare la bomba. A coordinare le operazioni e’ stata la Prefettura e la Questura. Era un proiettile da mortaio, di media potenza, letale, privo di linguetta di sicurezza e che, in caso di scoppio, avrebbe lanciato schegge fino a 100 metri.