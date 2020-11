Screening Covid a Delia: venerdì tamponi rapidi su 400 studenti

Tampone antigenico rapido e gratuito per 400 studenti a Delia. L’iniziativa è del Servizio prevenzione del contagio da Covid dell’Asp di Caltanissetta in collaborazione con il Comune di Delia, l’Istituto scolastico Comprensivo di Delia/Sommatino e il supporto del Rotary Club Valle.

<<In piena seconda ondata pandemica l’azione promossa in sinergia con l’Asp di Caltanissetta – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – è utile e necessaria. E’ stata pensata in un’ottica di prevenzione. Lo screening servirà a monitorare in tempi rapidi la diffusione del virus nella popolazione scolastica asintomatica e a predisporre quindi tutte le azioni per ridurre e bloccare eventuali contagi nel territorio. In questo modo potremo raggiungere anche l’obiettivo di dare sicurezza, serenità e trasparenza alle famiglie e tutelare le persone più anziane. Pertanto rivolgo il mio invito ai genitori affinché aderiscano allo screening che è rapido e gratuito>>.

Lo screening a mezzo tampone antigenico rapido è rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale scolastico docente e non docente delle scuole di Delia ed è su base volontaria.

L’iniziativa si svolgerà in modalità drive in, domenica 22 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13.00, in via Sandro Pertini, nello spazio antistante il plesso scolastico.

Le adesioni saranno raccolte dalla scuola attraverso un modulo google, che potrà essere compilato fino alle ore 14.00 di venerdì 20 novembre da ciascuno dei richiedenti e, per gli alunni, dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità del caso.

Si potrà accedere allo screening soltanto chi avrà comunicato preventivamente la propria adesione a scuola.