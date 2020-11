Canicattì, Angelo Cuva si dimette da consigliere comunale

Egregio Sindaco, Illustre Presidente, Egregio Segretario,

Con la presente rassegno, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di cui in oggetto.

Com’è noto, nel giugno del 2016, sono stato eletto consigliere comunale, con una grande manifestazione di fiducia da parte degli elettori, tra le fila del Partito Democratico e con il supporto fondamentale dei Giovani Democratici. Agli elettori del Partito Democratico e a tutti i Giovani Democratici vanno i miei più grandi ringraziamenti.

Ho svolto il ruolo di consigliere comunale con impegno e dedizione, con l’obiettivo di dar voce alle istanze dei concittadini. Ho sempre cercato di assicurare una costante presenza fisica ma soprattutto dialettica, sia all’interno del consiglio comunale che nel corso delle commissioni consiliari. Sono stati tanti gli argomenti proposti, gli emendamenti avanzati. Come filo conduttore delle tematiche sottoposte all’attenzione dell’assise cittadina vi sono sempre state: l’importanza della scuola e della cultura, la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica.

Nel luglio del 2019, sono stato chiamato dal Sindaco, che ringrazio per per la fiducia accordatami, a rivestire il ruolo di Assessore e contemporaneamente ho continuato a svolgere anche il ruolo di consigliere comunale.

Oggi per me è diventato molto impegnativo rivestire entrambe le cariche, viste le tante sfide che, ogni giorno, come Amministratori, dobbiamo affrontare. Pertanto, dopo una lunga riflessione, ho deciso di dare le dimissioni da Consigliere.

Ammetto che è una scelta difficile e combattuta, perché non posso dimenticare di essere stato eletto con tantissime preferenze. Per me è stato un onore ed una forte chiamata al senso di responsabilità.

Con le mie dimissioni un altro cittadino, già candidato nella lista del Partito Democratico, potrà entrare a far parte del Consiglio Comunale e far sentire la propria voce, ovvero quella dei cittadini, in Aula. Non posso far altro che rivolgere un grande augurio a chi prenderà il mio posto in Consiglio Comunale.

Sono sempre più convinto che il progetto politico dell’Amministrazione Di Ventura sia valido e, puntando esclusivamente all’interesse collettivo, si concretizzeranno le opportunità per portalo a compimento nella sua interezza. Continuerò la mia attività per la collettività con sempre maggiore determinazione, perché tanto c’è da fare per la nostra Città.

Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale e l’ufficio di Presidenza, il già Capogruppo del Partito Democratico Lillo Muratore ed il suo successore Avv. Diego Aprile, tutti i colleghi del gruppo consiliare e tutti i colleghi consiglieri per la stima ed il rispetto dimostratomi.

Nel ribadire che il mio impegno e la mia totale disponibilità per i miei concittadini continueranno giorno dopo giorno, colgo l’occasione per porgere

Cordiali saluti.

Angelo Cuva