Canicattì: Contrada Cazzola la bomba ecologia che noi avevamo documentato , sequestrata dai Carbinieri. Un grazie all’Arma da tutta la comunità

Ai militari si è presentato un paesaggio devastato: una sconfinata area desolata, trasformata in enorme discarica a cielo aperto. I Carabinieri hanno battuto palmo a palmo i 12.000 metri quadrati di Contrada Cazzola, scoprendo 23 siti presso i quali hanno constatato il conferimento di rifiuti speciali e pericolosi a morfologia parcellizzata: eternit in grande quantità (in uno di questi siti c’erano 15 grandi cassoni in eternit, fratturati ma meticolosamente accatastati), plastica, pneumatici, vetro, materiali di risulta dell’edilizia, sfalci di potature, mobilie intere ed anche stoccaggi di generi alimentari, alcuni dei quali riconoscibili anche per il lotto di provenienza.