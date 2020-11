Covid-19: Regione stanzia 5mln euro a sostegno rivendite giornali

Cinque milioni di euro stanziati dal governo della Regione Siciliana alle agenzie di distribuzione, ai servizi di stampa e alle rivendite di giornali in difficolta’ a causa del coronavirus. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato il decreto che attua le disposizioni previste dalla legge di stabilita’ nell’ambito degli interventi economici, per il settore dell’editoria, a seguito dell’emergenza pandemia. Il documento, adottato su proposta dell’assessore all’Economia Gaetano Armao, destina il sessanta per cento alle edicole e la parte restante alle agenzie di distribuzione.

Cosa prevede

L’istruttoria delle domande verra’ gestita dall’Irfis, la banca della Regione, che cura la gestione del ‘Fondo Sicilia’. Potranno ottenere le agevolazioni, sotto forma di finanziamenti a fondo perduto, le imprese che attualmente operano nell’Isola e che esercitavano gia’ l’attivita’ nello scorso maggio, quando e’ entrata in vigore la finanziaria regionale. Il decreto individua anche i codici di classificazione ‘Ateco’ relativi alle attivita’ primarie o secondarie consentite per la partecipazione ai bandi e i limiti massimi di aiuto concedibili. “Il mondo dell’editoria nel suo complesso – evidenzia il governatore Musumeci – sta attraversando da diverso tempo una crisi galoppante, aggravata dalla epidemia in corso. Ecco perche’, oltre ai dieci milioni di euro gia’ stanziati per le imprese editoriali di tutti i settori (quotidiani e periodici cartacei, siti web, tv e agenzie di stampa) era doveroso prevedere un ristoro anche per chi consente che quei prodotti possano arrivare nelle case dei siciliani”.