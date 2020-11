Covid-19: Sicilia resta “zona arancione” fino al 3 dicembre

La Puglia e la Sicilia rimangono in zona di rischio ‘arancione’. E’ quanto prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza. Nessun passaggio a livello di rischio più alto, ‘rosso’, come si ipotizzava. La nuova ordinanza – sottolinea una nota del ministero – è valida fino al 3 dicembre, “ferma restando la possibilità di nuova classificazione”, come previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre.

