“Esonero contributivo per i lavoratori dello sport”, l’annuncio del ministro Spadafora

Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, a proposito della Manovra approvata dal Consiglio dei Ministri per l’invio alle Camere, ha affermato: «Quando i decreti di riforma del mondo dello sport saranno approvati ci saranno finalmente più tutele e garanzie per i lavoratori».

«Per consentire la transizione senza incidere sui bilanci di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, è riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, cumulabile con altri esoneri o riduzioni già previsti», ha annunciato il Ministro.

Spadafora, durante una diretta su Facebook, ha anche detto che da giovedì saranno «disponibili i nuovi fondi per erogare il bonus di novembre ai lavoratori sportivi. Oltre 116 mila persone riceveranno tra venerdì e lunedì il bonifico di 800 euro, mentre sono in corso le pratiche per evadere altre 54 mila nuove domande. Bisognerà attendere alcuni giorni per le verifiche e i controlli ma a questi richiedenti i soldi arriveranno entro fine mese».

«Restano ancora sotto la lente dei controlli poco più di 4mila domande relative ancora al bonus di giugno ma presto Sport e Salute li completerà, facendo partite il bonifico per quelle che presentavano solo errori materiali e buona fede», ha proseguito Spadafora.

Spadafora ha, infine, ricordato che domani, 17 novembre, sarà il termine ultimo per presentare da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche le nuove domande di contributo a fondo perduto per spese di locazione delle strutture, mentre dal 18 si potranno presentare le domande per di contributo per le spese relative alle bollette o alle attività di sanificazione.

