Lions e LeoClub donano un albero di ulivo alla città di Canicattì

Oggi 21 novembre, in occasione della giornata Nazionale degli alberi, istituita dal Ministero dell’ Ambiente e della tutela sul territorio il Leo Club Canicattì “Luigi Li calzi”, guidato dal presidente Mariachiara Marranca e il Lions Club Canicattì Host guidato dal presidente Guglielmo Li Calzi hanno donato un albero di ulivo alla città.

L’albero è stato collocato in Via Pier Paolo Pasolini 11, erano presenti il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore Flavia Li Calzi.

Un’iniziativa volta a sensibilizzare sui temi ambientali, cruciali per il nostro presente e per il nostro futuro, la scelta dell’albero di ulivo richiama anche ad un’importanza simbolica, l’ulivo simbolo di vita e pace possa essere un auspicio per ricordare che anche in un periodo così buio non si debba mollare, affinchè la vita trionfi.