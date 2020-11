Calamonaci, al via ristrutturazione della struttura “Ospedaletto”

L‘ASP ha ceduto l’edificio denominato “Ospedaletto”, al Comune di Calamonaci, che con un finanziamento ottenuto per la

ristrutturazione ne realizzerà una struttura polivalente che potrà fornire ulteriori servizi alla comunità di Calamonaci, ma anche al territorio limitrofo. I lavori avranno inizio entro dicembre 2020.

Le dichiarazioni del Sindaco Spinelli

“Quando si lavora sinergicamente per il bene della città di cui si è a capo, si ottengono buoni risultati, dichiara il Sindaco Pellegrino Spinelli.

Altro risultato positivo, frutto di un lavoro proficuo e costruttivo.

Ottenere la concessione dello stabile, vuol dire realizzare un potenziamento dei servizi già offerti al territorio, dal punto di vista sanitario, specie in un periodo storico come quello che stiamo vivendo. Una struttura con un altissimo potenziale che può ritornare ad essere un centro polifunzionale per i servizi socio-sanitari. Ho voluto fortemente questa struttura, lavorando in tal senso giorno e notte, e adesso sono contento, sia

come primo cittadino che come operatore sanitario, di poter ripristinare la struttura e renderla nuovamente fruibile, continua il primo cittadino Spinelli, Calamonaci è un piccolo centro, e la gente manifesta la necessità di avere dei servizi sanitari sul proprio territorio, almeno quelli principali. La

sanità è quanto mi sta più a cuore, in quanto è alla base di tutti i servizi che un Comune deve garantire, e io sono felice di poter essere partecipe di questo successo che la cittadina di Calamonaci ha ottenuto. Ci

tengo ancora a dire che per mio grande desiderio, questa struttura verrà adibita a centro diurno e notturno”.