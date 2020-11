Forza Italia, Arnone nuovo responsabile del Dipartimento regionale Siciliani all’estero

Giuseppe Arnone è il nuovo responsabile del Dipartimento regionale Siciliani all’estero di Forza Italia. Lo hanno stabilito i vertici del partito forzista in Sicilia con in testa il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

“Sono centinaia di migliaia i siciliani che vivono e lavorano all’estero, emigrati che portano in alto il prestigio italiano e siciliano nel mondo. Il coordinamento regionale di Forza Italia ha scelto di avvalersi di Giuseppe Arnone quale responsabile del Dipartimento regionale Siciliani all’estero. Arnone è stato anche nominato, dal Dipartimento Italiani all’estero guidato dal senatore Lucio Malan, quale componente del Coordinamento di Forza Italia per la ripartizione Europa. Da tempo Arnone si è impegnato in politica ricoprendo importanti ruoli, tra cui responsabile provinciale dei club Forza Italia Agrigento, Coordinatore dei Siciliani nel Mondo (Forza Italia), Vice Sindaco del Comune di Licata (AG) con deleghe alla cultura e servizi sociali, Assessore alla Provincia Regionale di Agrigento con deleghe alla Protezione Civile e alle Pari Opportunità, mostrando particolare attenzione alle problematiche relative agli italiani in Europa e nel mondo.Ad Arnone i complimenti e gli auguri per il nuovo incarico dal coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè.”