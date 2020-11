Grotte, screening alla popolazione studentesca: tamponi tutti negativi

A Grotte nella giornata di oggi si è svolta la campagna di screening per la popolazione studentesca. Circa 600 i tamponi che sono stati effettuati e che hanno dato esito negativi. Lo screening si è svolto presso il Piazzale Anna Magnani, con ingresso da Piazza Fonte, in modalità drive in.

Le dichiarazioni del Sindaco Provvidenza

Siamo stati tra i primi Comuni della Provincia di Agrigento (sotto i 30.000 abitanti) ad avere avuto questa possibilità, un grande lavoro di squadra frutto dell’azione sinergica delle Istituzioni: Comune, Regione Siciliana, ASP, Scuola e Forze dell’Ordine (la locale Stazione dei Carabinieri e il Corpo di Polizia Locale).In un momento di così grande difficoltà ritengo doveroso ringraziare il Direttore Sanitario dell’ASP dott. Gaetano Mancuso e al Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dott. Vittorio Spoto. Encomiabile l’impegno del Dirigente Scolastico Prof. Emanuele Giordano, delle vicepresidi Professoresse Carmela Figliola e Accursia Vitello e della prof.ssa Valeria Iannuzzo. Desidero, inoltre, esprimere un sentito ringraziamento all’On. Giusy Savarino per l’interesse manifestato per la nostra comunità e per la presenza a fianco degli amministratori locali.Infine, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa a partire dal Presidente del Consiglio Angelo Carlisi, gli Assessori e i Consiglieri comunali.ASP: Dott. Anna Ferrante Bannera, Dott. Fabiola Ferraro, Dott. Benedetto Fazio, Dott. Antonino Fontana, Dott. Gero Volpe, Inf. Salvatore Terrana, Inf. Salvatore Roberto Gravotta, Inf. Antonio Messina, Inf. Elide Carlino, Inf. Michele Di Natali.Associazione Padre Vinti Grotte Solidale: Marsala Tiziana, Alaimo Maria Grazia, Scarito Miriana, Busuito Naomi, Carlisi Alessia, Carlisi Matteo Antonio.Ufficio Tecnico Comunale: Giovanni Miceli, Jimmy Pillitteri, Giuseppe La Mendola, Giuseppe Cimino.Polizia Locale: Com. Calogero Sardo, Isp. Paola Tirone, Isp. Salvatore Liotta, Isp. Giuseppe Lo Presti, Isp. Filippo Morgante, Isp. Riccardo Licata, Op. Giuseppe Liotta.Organizzazione e supporto logistico: Daniel Carlisi, Calogero Carlisi, Giuseppe Di Salvo – AVF service e DC produzioni, Angelo Puglisi.Ristorazione: Eden di Salvatore Baldo.

