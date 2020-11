I panifici potranno restare aperti la domenica, arriva il chiarimento della Regione

“Nuntio vobis gaudium magnum: HABEMUS PANEM”. Lo dicono i panificatori siciliani che hanno atteso di sapere se la domenica avrebbero potuto restare aperti e quindi lavorare o meno.

La Regione siciliana ci ripensa e 24 ore prima che entri in vigore la nuova ordinanza del governatore Nello Musumeci che impone la chiusura dei negozi la domenica e i giorni festivi, arriva una circolare esplicativa della protezione civile che ripristina alcune possibilità inizialmente escluse proprio dall’ordinanza.

Una parziale rettifica coperta proprio dalla modalità della circolare attuativa che precisa come la domenica e nei giorni festivi restino possibili non solo le consegne a domicilio di alimentari esplicitamente consentite dall’ordinanza ma anche le attività di asporto per ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie) e resta possibile la vendita di fiori in concomitanza con gli orari di apertura dei cimiteri.

Sul sito della Protezione civile regionale, dopo l’iniziale ‘confusione’, una nota precisa che:

“In Sicilia restano aperti la domenica e festivi ristoranti, pasticcerie, pizzerie e panifici solo per il servizio da asporto.

Rimangono chiusi supermercati e centri commerciali.

La Circolare n.26 pubblicata ieri notte, specifica ciò che era già previsto nella ratio dell´Ordinanza Presidenziale n.62 del 19.11.2020″.

Prosegue la nota: “L’attuale situazione emergenziale da Covid-19 comporta numerose complessità da gestire. Si fa appello al più alto senso di equilibrio e buon senso a cui devono essere ispirate le azioni delle amministrazioni locali e delle stesse istituzioni regionali, consapevoli che qualsiasi scelta intrapresa porta in sé atteggiamenti contrari ma anche di consenso.

Le misure di distanziamento sociale e di isolamento sono oggi le uniche (mancando il vaccino) che possono far ridurre i contagi, i ricoveri ospedalieri e le vittime”.

L’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, Leopoldo Piampiano, aveva sollecitato proprio oggi la Regione a fare chiarezza. In una nota aveva infatti scritto: “Con riferimento alle numerosissime richieste di informazioni che pervengono in queste ore al mio assessorato in merito alla possibilità o meno di apertura dei panifici nei giorni festivi, ho richiesto uno specifico chiarimento alla Regione Siciliana, senza il quale per il Comune resta valida l’ordinanza del presidente Musumeci che vieta l’apertura domenicale. I chiarimenti già forniti con una circolare della protezione civile, fanno infatti riferimento esclusivamente al settore della ristorazione.

Confido in un chiarimento tempestivo che permetta agli operatori di organizzare il proprio lavoro, ricordando che in ogni caso, l’eventuale apertura potrà avvenire interrompendo la panificazione alle ore 14.”

Adesso è arrivata dunque la delucidazione che i panificatori aspettavano, la domenica potranno restare aperti.

