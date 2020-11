Progetto scuola, il Comune di Licata presenta “Io cittadino del mondo”

Il Comune di Licata ha avviato la procedura per la partecipazione all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza “EduCare” presentando il progetto “Io cittadino del mondo”.

A darne notizia sono il Sindaco Giuseppe Galanti e l’assessore ai Servizi Sociali Calogero Scrimali

Il progetto

Si tratta di un progetto che prevede il coinvolgimento di 30 (trenta) bambini che frequentano la classe quinta della scuola primaria, per un periodo di 6 mesi (febbraio a luglio 2021). L’obiettivo è quello di formare quelle competenze di cittadinanza attiva e valorizzazione del patrimonio culturale. La Cultura del Digitale e dell’Innovazione fa da cardine a tutto il progetto, le tecnologie utilizzate sono molteplici e tutte funzionali, ma ancora poco utilizzate nel campo in questione. Le attività permetteranno ai bambini di vivere la cittadinanza interiorizzando le regole democratiche e la sensibilità ai valori e ai diritti umani. Per la sua realizzazione, il progetto prevede la collaborazione di un partner che avrà solo l’obbligo di mettere a disposizione i locali interni ed esterni dell’istituto per cinque giornate. Da ciò la proposta d’ adesione avanzata dall’Amministrazione comunale al Dirigente dell’Istituto Comprensivo G. Marconi.