Riscossione Sicilia. Caronia “Garantire continuità dirigenza per transito in ADER”

“L’introduzione di una norma specifica nella legge di bilancio nazionale per il transito di Riscossione Sicilia in ADER – Agenzia delle Entrate-Riscossione, è una buona notizia perché finalmente può rendere possibile di portare a conclusione un percorso durato a lungo.

La Sicilia ha bisogno di avere presto un efficace sistema di riscossione, che sia strumento operativo per combattere l’evasione dei tributi che così tanto pesa sulle casse degli enti locali, ed allo stesso tempo sia stabile e sicuro nella sua struttura, dando certezza a chi vi lavora con professionalità.

Credo sia indispensabile che si dia continuità operativa e di dirigenza a Riscossione Sicilia in questo periodo di transizione, per evitare un buco di responsabilità che rischierebbe di bloccare tutto. Mi auguro quindi che il Presidente Vito Branca ancorché dimissionario, possa rimanere in carica per tutto il periodo di transizione e passaggio di competenza fra i due enti.”

Lo ha dichiarato Marianna Caronia, commentando l’inserimento nella legge di bilancio nazionale una norma specifica per facilitare il transito di Riscossione Sicilia nella nuova ADER- Agenzia delle Entrate-Riscossione, creata a livello nazionale.