Campobello di Licata, manutenzione straordinaria delle coperture della 17ma teoria

Interventi di manutenzione straordinaria delle coperture della 17ma teoria e della cappella del cimitero comunale. Lavori appaltati, in via definitiva, alla ditta “Gr Costruzioni Società Cooperativa”, di Ricciardi Ivan Maria, di Mussomeli (Caltanissetta), che ha offerto il ribasso del 27,9386 per cento sull’importo a base d’asta di euro 13.298,77, e. pertanto, per l’ importo netto di euro 9.583,28, importo complessivo di euro 11.815,87 euro.

Giovanni Blanda