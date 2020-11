Canicattì: S.S 122 la palla passa al Sindaco ma dovrebbe entrare in campo… provi a rispondere per favore ( video intervista all’On Sodano)

Facciamo un attimo il sunto della faccenda. S.S 122 entrata sud di Canicattì. L’Anas all’inizio dell’estate scorsa ripristina le condizioni della strada e sostituisce la linea tratteggiata che consentiva di potere rientrare nelle diverse condrale che insistono nella zona, oltre alle attività commerciale e produttive, senza infrangere il codice della strada. Risultato di questa decisione l’obbligo di fare un giro di circa 18 chilometri che non abbiamo documentato con un video per potere rientrare a casa senza rischiare il ritiro della patente. Un’assurdità di cui nessun ha tenuto conto a proprio rischio e pericolo.

Noi come testata giornalistica abbiamo sollevato il caso con servizi quasi quotidiani al limite della convulsione chiedendo all’amministrazione di farsi carico del problema e interloquire con l’Anas. Appello rimasto inascoltato. Così abbiamo interessato l’On Michele Sodano, che ha pensato bene di tradurre il problema in una interrogazione parlamentare , al fine di dare ufficialità al disagio e al pericolo che abbiamo testé descritto. Dopo l’interrogazione i vertici dell’Anas hanno subito contattato il deputato agrigentino e hanno indicato una soluzione percorribile, cioè la cessione del tratto di strada che poi prima di entrare in paese diventa via Giudice Saetta, al comune di Canicattì, al fine di potere ripristinare come titolare del tratto la segnaletica originale. Il sindaco di questa soluzione è stato informato e sembrava essere concorde a risolvere il problema di una importante parte della collettività canicattinese che insiste in quelle zone. Da allora il silenzio più totale.

L’on. Sodano non avendo più notizie è voluto tornare sull’argomento contattando i vertici dell’Anas che hanno riferito all’onorevole che si sta aspettando la disponibilità del primo cittadino. L’onorevole Sodano decide quindi di contattare il Sindaco Di Ventura ma senza alcun esito.. questi no ha mai risposto , una forma scortese oltre che istituzionalmente scorretta per evitare di affrontare e risolvere un problea della sua comunità. Abbiamo intervistato l’onorevole Sodano che ha voluto raccontare come fin qui il suo impegno si stato reso vano dall’indifferenza del primo cittadino che sembra non essere interessato alla soluzione del problema.. e pensare che egli stesso infrange il codice della strada quando magari gli capita di andare in una di quelle contrade. Speranzosi che il Sindaco voglia mettersi in contatto con i vertici dell’Anas o con lo stesso on. Sodano per risolvere una situazione tanto pericolosa quanto imbarazzante. ( vedi video intervista)