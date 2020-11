Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: il Club delle mamme organizza un webinar

Il 25 novembre p.v. alle ore 17.00, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Club delle mamme “Pina Tricoli Livatino” organizzerà un webinar dal titolo” L’essere donna” in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Galatea” di Caltanissetta.

Il Club delle mamme, presieduto dalla Dott.ssa Chiara Farruggio, non ha voluto che passasse sotto silenzio, vista l’emergenza pandemica per il covid-19, un tema così importante; pertanto, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica contro ogni forma di violenza ,fisica o psicologica, a danno delle donne, ha deciso di parlarne organizzando un convegno on line a cui si potrà partecipare cliccando qui

Modererà i lavori la Dott.ssa Carmen Viola, Vice Presidente del Club delle mamme, interverranno come relatori: la Dott.ssa Chiara Farruggio, Presidente del Club delle mamme, la dott.ssa Daniela Migliore del centro antiviolenza “Galatea di Caltanissetta”, la Dott.ssa Alessandra Pedalino, avvocato del Foro di Agrigento, la Dott.ssa Chiara Sciarabba, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Porto Empedocle.