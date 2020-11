Musica, un agrigentino e un milanese nel nuovo progetto “L’uomo sulla Luna”

Dopo aver pubblicato il primo inedito “Mi guarderò” in collaborazione con la cantante agrigentina Elodin Arcuri, il giovane musicista Francesco Campisi di Cattolica Eraclea torna con un altro brano: “L’ Uomo Sulla Luna” , frutto dell’unione tra Nord e Sud per dare forza a chi si trova in difficoltà a causa del Coronavirus.

Il chitarrista Francesco Campisi trova nell’artista Enrico Gerli il frontman ideale per il nuovo progetto; il cantante di Cuggiono (Milano), autore del testo, lancia un messaggio di speranza a tutti coloro che si trovano in difficoltà e sofferenza a causa della pandemia:”C’è una luce che riscalda e che guida il mio cammino, io la seguo, io ci credo come il sogno di un bambino”.

Il videoclip è già visionabile su YouTube.