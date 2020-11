Naro, si è costituito il circolo di Gioventù Nazionale

Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, continua a radicarsi nella provincia di Agrigento.

Per rispetto delle regole si è svolta ieri in videoconferenza la prima riunione ufficiale per costituire il circolo e per fissare un quadro chiaro dei componenti e degli obbiettivi posti.

In attesa di tempi migliori, quando cioè sarà possibile riunirsi fisicamente ed eleggere un Presidente cittadino ed il direttivo, sarà il giovane narese Alberto Tosto a ricoprire il ruolo di Commissario pro tempore.

Il Presidente Provinciale Gabriele Brunetto ha dichiarato: “Sono soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti in tutta la provincia e sono sicuro che i ragazzi di Naro sapranno essere attenti e sensibili alle esigenze dei loro compaesani.

È in corso la nostra campagna tesseramenti e presto annunceremo la nostra presenza in tante altre comunità agrigentine”

Esprime soddisfazione anche il Commissario pro tempore Alberto Tosto:” Siamo giovani riuniti sotto lo stesso simbolo e vogliamo costruire per i giovani naresi una casa politica nella quale formarsi e dalla quale evidenzieremo problematiche ed avanzeremo proposte.

Presto eleggeremo un Presidente del circolo e nel frattempo invitiamo tutti gli under 32 ad unirsi a noi.”