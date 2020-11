“Cambia la forma, non la sostanza” della 24esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: quest’anno, dal 21 novembre all’8 dicembre, saranno disponibili presso le casse dei supermercati italiani delle “gift card” da due, cinque e dieci euro. Al termine della Colletta, il valore complessivo di tutte le card sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili. Tutto sarà consegnato alle sedi regionali del Banco Alimentare e distribuito, con le consuete modalità, alle circa 8mila strutture caritative convenzionate che sostengono oltre 2.100.000 persone.

Le Card prendono quindi il posto degli scatoloni e diventano i nuovi “contenitori” della spesa. Una spesa che quest’anno non può più essere donata fisicamente, per ragioni di sicurezza sanitaria. Per le stesse evidenti ragioni di sicurezza non ci potranno essere nei supermercati i consueti gruppi di volontari entusiasti (145 mila fino allo scorso anno), che saranno presenti in numero ridotto solo il 28 novembre, compatibilmente con le norme vigenti nelle singole regioni.

La storica iniziativa del Banco Alimentare, oltre a essere per la prima volta “dematerializzata”, non si esaurirà in una sola giornata, ma per 18 giorni (dal 21 novembre all’8 dicembre) le card saranno in distribuzione nei punti vendita che aderiranno alla Colletta e potranno essere acquistate on line sul sito HYPERLINK “http://www.mygiftcard.it” www.mygiftcard.it, dove sono già disponibili. Sarà inoltre possibile partecipare alla Colletta Alimentare facendo una spesa online sul sito HYPERLINK “http://www.amazon.it” www.amazon.it dal 1 al 10 dicembre e su HYPERLINK “http://www.esselungaacasa.it” www.esselungaacasa.it dal 21 novembre al 10 dicembre.

“In questi anni – dice Santo Giordano Presidente del Banco Alimentare della Sicilia Occidentale – il gesto della Colletta è stato decisivo per tante strutture convenzionate e per tanti volontari che attraverso la Colletta hanno compreso il senso e il valore del dono, da quello della spesa a quello del tempo. Quest’anno tutto questo deve assumere forme e modalità diverse. Metteremo in campo nuove e diverse opportunità. Faremo ricorso di più alla fantasia. Forse faremo più fatica. Ma tutto ciò è ben speso. Ne vale la pensa, come oltre vent’anni di Colletta dimostrano”