Approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 dal Commissario straordinario Alberto Girolamo Di Pisa. La nuova dotazione del personale in servizio al Libero Consorzio Comunale di Agrigento è costituita da un totale di 531 unità alla data dell’1 ottobre 2020, di cui 403 sono dipendenti a tempo indeterminato, inclusi 5 dirigenti. A questi si aggiungono 128 dipendenti a tempo determinato e parziale.

Il piano evidenzia la necessità di procedere alla stabilizzazione del personale che riguarda i 128 dipendenti a tempo determinato già in servizio nell’Ente, reclutati ai sensi delle leggi regionali n. 21/2003 e 27/2007, in attuazione a quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di stabilizzazione del precariato storico, oltre a prevedere un nuovo Dirigente Tecnico.

La definizione delle procedure di stabilizzazione relative al personale precario e la relativa contrattualizzazione rimangono, non avendo l’Ente i fondi sufficienti, condizionate al mantenimento della copertura finanziaria della Regione Siciliana che dovrà adottare un apposito provvedimento legislativo che ne consenta la stabilizzazione. L’assunzione del Dirigente Tecnico troverà invece copertura nel bilancio dell’Ente.

Nei prossimi mesi il Libero Consorzio potrà riconsiderare il Piano in sede di aggiornamento e approvazione del PTFP 2021/2023 ed effettuare eventuali nuove assunzioni tramite procedure aperte all’esterno. Per le nuove assunzioni dovrà utilizzare la residua capacità economica dell’Ente, ricalcolata in base alla normativa in quel momento vigente, tenendo conto delle disponibilità finanziarie e della fuoriuscita del personale di ruolo.