Campobello di Licata, il Responsabile esterno per la gestione dei cantieri di lavori

Il Comune ha ratificato l’incarico all’ing. Gaspare Intorre quale Responsabile unico del procedimento e all’architetto Calogero Gramaglia in qualità di Responsabile esterno dell’operazione, per la gestione dei cantieri di lavori che saranno prossimamente al via. Con altra determina dirigenziale, lo stesso ing. Intorre è stato nominato Rup e Reo per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della piscina comunale.

Giovanni Blanda