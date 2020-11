Canicattì, furti in abitazione e tentata rapina: 43enne ricorre al Riesame

E’ attesa per il prossimo 3 dicembre la decisione del Tribunale del Riesame di Caltanissetta a cui si sono rivolti gli avvocati Angela Porcello e Calogero Meli per chiedere l’annullamento della misura cautelare nei confronti di un 43enne di Canicattì. Quest’ultimo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta agli inizi del mese per i reati di tentata rapina, furto in abitazione, porto e detenzione abusiva di arma.

E’ accusato di due furti in appartamento avvenuti a Serradifalco e Delia lo scorso ottobre e di una tentata rapina in Contrada Gebbia di Serradifalco. In quest’ultima occasione il 43enne è accusato di aver tentato di rubare una Ford Kuga parcheggiata sulla pubblica via e, sorpreso dal proprietario del mezzo, allo scopo di guadagnare la fuga, esplodeva due colpi di pistola in direzione dell’autovettura e della vittima, attingendo il portabagagli. Durante la fase della perquisizione veniva rinvenuta e posta sotto sequestro una pistola “replica”, modificata per esplodere munizionamento cal.7,65.