Canicattì: Riapertura scuole…..troppa superficialità. Lettera di un genitore

Riceviamo e pubblichiamo una missiva da parte di un genitore all’indirizzo del Sindaco Di Ventura. Qualora il diretto interessato volesse replicare, saremo ben lieti di dare egli lo stesso spazio

Carissimo Sindaco, non entro nel merito della costrizione imposta dall’alto sulla riapertura delle scuole di competenza comunale e paritarie, però devo riconoscere che certamente Lei non ha avuto tempo e modo di riflettere su alcuni aspetti importanti inerenti la possibilità di essere a scuola per molti bambini e ragazzi. Io personalmente Le sollevo una fattispecie che forse è sfuggita alla riunione avuta da Lei con i Dirigenti degli istituti.

Come garantirà il diritto allo studio ai bambini e ragazzi costretti a rimanere a casa perché in quarantena a causa di familiare positivo al Covid ? E’ proprio il mio caso, mio figlio non potrà essere presente ( come tanti altri ragazzi ) a scuola perché obbligato dal DPCM a stare a casa vista la positività del familiare e quindi ?? Al danno la beffa ?? Cosa farete per tutti questi ragazzi ? Io Le posso solo dire che, grazie al Dirigente della scuola di mio figlio, forse risolveremo il problema per gli alunni della scuola Gangitano che saranno assenti, per giustificati motivi, per almeno dieci giorni. Se c’è un vero responsabile di tutto ciò, è l’ASP di Agrigento che non sta fornendo nei tempi previsti tutti i dati necessari ai sindaci per adottare i dovuti provvedimenti specialmente per le scuole. Signor Sindaco, Lei è a conoscenza di quanti ragazzi delle scuole di competenza comunale sono a casa per motivi riconducibili al Covid ?

Sicuramente no !! Potrebbe benissimo pretendere con forza dall’ASP di sapere quante registrazioni al portale digitale ci sono di ragazzi di Canicattì nella fascia d’età di interesse scolastico che si trovano in isolamento fiduciario. Per non parlare dell’USCA che eseguono tamponi anche alle ore 23,30 perché hanno da processare con tampone molecolare circa quattrocento tamponi antigenici positivi riguardanti cittadini dei sette comuni di competenza (compreso Canicattì).

Perché non prende esempio dai suoi colleghi sindaci dei comuni limitrofi ed alza la voce denunciando le inadempienze degli enti locali competenti che non Le hanno fornito il parere favorevole per riaprire le scuole come prevede la circolare regionale emanata dal politico di turno ? Io sono costretto a stare a casa eppure cerco di fare del mio meglio per dare un contributo positivo alla comunità, ma Lei quali responsabilità si sta assumendo ? Nessuna, sottostà passivamente alle decisioni politiche prese dall’alto non prendendo in considerazione le perplessità elevate dai presidi delle scuole durante la vostra riunione che non erano affatto completamente d’accordo con la SUA decisione di riapertura delle scuole. La dimostrazione è che, anche oggi, c’è assenza di massa dalle scuole. Q

uesta è la vera responsabilità che Lei si sta assumendo, il rischio di aumento dei contagi nelle scuole con conseguente malcontento della popolazione canicattinese che, sicuramente a quel punto, se ne fregherà se Lei ha riaperto le scuole per imposizione dall’alto. A volte è meglio rischiare una denuncia però mettendosi a capo della propria comunità e intestandosi una battaglia con un solo fine, la difesa della salute del cittadino che è un obbligo che Le viene imposto dalla legge. Sindaco, la conosco molto bene da tantissimi anni ed è proprio per questo motivo che La invito a riflettere sulle decisioni prese perché i contagi a Canicattì sono superiori a quelli ufficiali comunicati spesso con ritardo a Canicattì. Purtroppo l’USCA impiega troppo tempo per effettuare i tamponi molecolari e quindi Le posso garantire che ci saranno possibilmente genitori che manderanno i figli a scuola anche se non hanno certezza della positività al covid19. Questa è una ipotesi che si potrebbe verificare facilmente. Rifletta Sindaco, siamo ancora in tempo per porre rimedio a questo errore che potrebbe creare drammi incommensurabili ed irreparabili.

La saluto cordialmente

P.S.: Mi scusi per il Lei, ma parlo da genitore e non da amico.

Fernando Vaccaro