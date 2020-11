Come investire facilmente in azioni Apple grazie al trading online nel 2020

Siamo ormai vicini all’arrivo del nuovo modello iPhone di quest’anno, il desideratissimo iPhone 12, e sono sempre di più le persone che cominciano a chiedersi come investire facilmente in azioni Apple e approfittare del momento per poter far fruttare i propri capitali.

In questo articolo perciò andremo ad analizzare la società Apple, lo stato attuale in cui versa il titolo azionario ad esso connesso e, soprattutto, quali sono le forme di investimento utili a poter investire agilmente su di esso.

Azioni Apple: come investire

Apple è una delle più importanti multinazionali statunitensi facente parte delle cosiddette Big Tech, conosciute anche come Big Five, ed è perciò una dei cinque colossi produttrice di prodotti tecnologico-informatici di cui fanno parte anche Amazon, Google, Facebook e Microsoft.

Ad oggi, questa posizione di assoluto predominio sul resto dei piccoli e medi competitors rimane inalterata, e la società rimane una certezza quando si parla dei prodotti targati Apple, prodotti che vanno da diversi sistemi operativi a specifici software che hanno fatto scuola, fino ovviamente a uno svariato elenco di hardware e prodotti tecnologici vari tra cui spiccano ovviamente il sopracitato Iphone e l’Ipad.

Ciononostante, sul versante azionario la Apple ha subito un grave danno durante il 2020 a causa della tremenda crisi economica scaturita a seguito dell’ondata pandemica di COVID-19 e al crollo del mercato azionario registratosi a marzo.

A seguito di questo evento, le azioni della Apple hanno fatto registrare perdite tali da raggiungere una quota pari a 1/3 della quotazione pre-crisi. Detto ciò, la società è in possesso di una liquidità tale da poter proteggere ulteriori danni o attacchi speculativi esterni riacquistando prontamente le proprie azioni per far risalire la quotazione.

Azioni Apple: gli investimenti diretti

Nonostante la schermatura del titolo dovuta all’enorme liquidità del gruppo e a tutti gli elementi sopracitati che rendono Apple un top tier, gli eventi appena descritti fanno comprendere l’incertezza e l’imprevedibilità che caratterizzano i mercati azionari, i quali vivono spesso fasi di alta volatilità o di crisi.

Detto ciò, i mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione oggigiorno ci vengono in aiuto e ci permettono non solo di investire facilmente in azioni Apple nel momento in cui vogliamo proseguire nel nostro piano di investimenti, ma anche di utilizzare metodologie alternative che esulano dai classici investimenti diretti e simili.

Gli investimenti diretti infatti necessitano spesso intricati passaggi economico-burocratici per poter iniziare a investire direttamente in borsa su un titolo specifico, e soprattutto in casi come quelli di un titolo di primo piano come Apple, questo tipo di investimento prevedono dei costi di entrata a dir poco da capogiro.

Oggi però, l’accesso ai mercati finanziari è stato semplificato dalle cosiddette piattaforme di trading online, ed esistono forme di investimento differenti dai canonici investimenti diretti, come i prodotti finanziari derivati, che ci permetteranno di investire in maniera differente anche su titoli del calibro di Apple.

Azioni Apple: trading online e CFD

Per accedere ai mercati finanziari tramite una piattaforma di trading online, dovrete prima di tutto trovare un broker online autorizzato e affidabile. Per assicurarvi ciò, dovrete iniziare a fare una prima scrematura dei broker che troverete in rete e affidarvi esclusivamente a quelli in possesso di certificazioni e licenze atte proprio a dimostrare ciò, come l’autorizzazione CONSOB o la licenza CySEC.

Fatto questo, potrete aprire un account e cominciare a valutare voi stessi le forme di investimento migliori per le vostre finanze e i vostri obiettivi eseguibili su data piattaforma. Nonostante molto spesso queste ultime siano in grado di accedere ai mercati finanziari direttamente in modalità DMA (“Direct Market Access”), dovete sapere che esistono anche altre forme di investimento particolarmente in voga oggigiorno.

Una su tutte è l’investimento tramite CFD (“Contract for Difference”), un prodotto finanziario derivato che non prevede costi d’entrata esorbitanti e che vi permetterà di guadagnare non solo quando un titolo finanziario vivrà la sua fase positiva, ma anche nel momento in cui questo comincerà a perdere di quotazione.