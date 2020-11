Favara, sesto giorno senza raccolta dei rifiuti: continua la protesta

Gli operatori ecologici di Favara continuano lo sciopero. Non ricevono lo stipendio da due mesi, chiedono garanzie e non riprenderanno il servizio fino a quando non gli verrà pagata la mensilità.

In questi giorni hanno manifestato in Piazza Cavour, davanti la sede del Palazzo di Città, a loro fianco il sindacato Cgil nella figura di Alfonso Buscemi; tensioni anche con la sindaca Anna Alba.

“Oggi, dichiara Alfonso Buscemi, sono sei giorni che il servizio della raccolta dei rifiuti è fermo. Ma un Sindaco po’ assistere inerme a tutto questo? Non si sente a disagio per non essere in grado di dare una prospettiva alla soluzione del problema? Tra poche settimane è Natale, se di fatto, sarà triste per tutti a causa della pandemia in corso, per questi lavoratori sarà molto più triste e preoccupante perché chiude la cassa comunale e quindi il rischio è che avranno sei mesi di stipendi arretrati. Ci chiediamo e chiediamo a chi ha competenza è normale tutto questo? Il Sindaco può assistere a tutto ciò ribadendo che i lavoratori non sono propri dipendenti e non deve essere il comune a pagarli? Può ancora limitarsi a tentare di scaricare le proprie responsabilità ad altri? Su questo noi non abbiamo dubbi. Non può.”