Canicattì, Creato Form per il completamento delle domande di richiesta borse di studio e buoni libro

Informiamo tutti coloro che, dall’anno scolastico 2012/13 ad oggi, abbiano compilato le domande per:

• Borse di studio (L. 62 del 10/03/2000 e D.P.C.M. n. 106 del 14/02/2001), esclusivamente rivolte agli alunni di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (scuole medie) appartenenti a famiglie con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94;

• Buoni libro, (L.R. n. 68/1976 e s.m.i. e L.R. n. 93/1982), esclusivamente rivolte agli alunni di scuola secondaria di primo grado (scuole medie);

• Buoni libro di testo integrativo (L. 448/98) “fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo”, esclusivamente rivolto agli alunni di scuola secondaria di primo (scuole medie) e secondo grado appartenenti a famiglie con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94,

che bisogna inserire alcuni dati sul nuovo form HYPERLINK “https://forms.gle/feyeyvxNSXjNAr1o6?fbclid=IwAR3LIrrHv4YNxwkTIScdYyTICR5frBnNm4xFO-yqWFXwIluJIPZqP4R7ZF0” \t “_blank” https://forms.gle/feyeyvxNSXjNAr1o6

Nello specifico è importante inserire il codice IBAN per il completamento delle domande, cosa che, quando sarà pronto il pagamento, eviterà di fare lunghe file alla tesoreria comunale (Unicredit – Filiale di Via Battisti).

Il codice IBAN dichiarato deve essere NECESSARIAMENTE intestato al soggetto che ha fatto la richiesta, nonché proprietario del mandato di pagamento. Sono altresì validi codici IBAN cointestati.

Utile, inoltre, l’inserimento della ricevuta di presentazione della richiesta del beneficio che consentirà l’individuazione del soggetto che, a suo tempo, ha compilato la domanda.

Il form è stato individuato come metodo più celere e sicuro per il completamento delle istanze, mirato al rispetto delle severe regole anticontagio emanate in questo periodo di pandemia.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare gli uffici della Pubblica Istruzione al numero telefonico 0922 734510, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 ed il martedì e giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00. L’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Angelo Cuva