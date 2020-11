Cas e strade Siciliane, Savarino: “sinergia con il Viceministro Cancelleri”

” Abbiamo appena terminato una lunga Commissione durata oltre 3 ore, con il Viceministro Cancelleri e l’Assessore regionale alla mobilità, Falcone, per fare il punto sulla Viabilità Siciliana”.

Ne da notizia la Presidente della IV Commissione legislativa ARS , on. Giusi Savarino.

“Sul Cas, consorzio autostrade siciliane, è stato ribadito il buon lavoro della nuova governance. In questi 2 anni di lavoro, stanno cercando di porre rimedio a quanto ereditato dalle gestioni passate, che hanno portato ad una formale contestazione del ministero. Il DDL in esame in Commissione può agevolare il nuovo e virtuoso percorso , intrapreso dalla nuova governance e oggi da più parti riconosciuto”.

Sulle strade provinciali una buona notizia: il Commissario Ievolella avrà i poteri per ridurre i tempi dei lavori nelle strade provinciali. Questo risultato è frutto della sinergia tra governo Regionale e Nazionale, che metteranno a disposizione i fondi necessari per i lavori sulle nostre strade provinciali.

Ancora, abbiamo trattato il tema della Gela – Castelvetrano anche col Vice ministro, importante opera strategica per chiudere l’anello autostradale. Il governo Musumeci ha stanziato 6 milioni di euro per redigere velocemente un progetto aggiornato di fattibilità, ed il Viceministro, domani, in video conferenza convocherà tutte le istituzioni ed i Comuni interessati all’opera, per confrontarsi ed agevolare il dialogo anche con gli enti locali. In questo modo, lavorando d’intesa, possiamo immaginare di sviluppare il lavoro per lotti, e di ridurre i tempi di un’opera tanto importante quanto attesa.

Ho chiesto inoltre, al Viceministro, di dare priorità ad opere strategiche sulla Viabilità Siciliana nell’utilizzo dei fondi del Recovery Fund, e su questo ci siamo riservati di convocare un’ulteriore audizione, quando sarà più certa la cornice di riferimento europea e nazionale.”