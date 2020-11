Hotspot Lampedusa, la Uilpa Vigili del fuoco: “pagamenti vigilanza in ritardo”

Ritardo nei pagamenti delle vigilanze all’hotspot di Contrada Imbriacola di Lampedusa, ed è per questo che la Uilpa Vigili del Fuoco ha scritto al capo dipartimento dei vigili del fuoco, al prefetto, al capo del corpo nazionale, al direttore regionale Sicilia e al comandante provinciale Giuseppe Merendino.

La nota del segretario provinciale Uilpa vigili del fuoco di Agrigento, Antonello Di Malta

“La convenzione tra il dipartimento delle libertà civili e Immigrazione con il dipartimento dei vigili del fuoco prevede il pagamento delle vigilanze effettuate dal personale presso l’hot spot di Lampedusa con cadenza trimestrale. Nostro malgrado, dobbiamo però rilevare e non è la prima volta, che questa convenzione non viene rispettata poiché gli addebiti per i pagamenti non avvengono MAI per come stabilito. Poiché da Gennaio 2020 sono trascorsi quasi 12 mesi, riteniamo ingiustificato il ritardo dei pagamenti in questione, pertanto si chiede alla nostra all’amministrazione di liquidare urgentemente le spettanze del personale, in attesa dell’eventuale accredito da parte del dipartimento all’Immigrazione e delle liberta civili. Al fine di evadere le aspettative del personale e evitare iniziative e forme di lotta, sicuri di un vostro riscontro urgente, si rimane in attesa.”