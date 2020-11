Lions club Ravanusa Campobello: Avviata campagna sensibilizzazione Covid 19

“Il Governatore del Distretto Sicilia 108 Yb, Avv. Mariella Sciammetta, in questo momento di crisi, a causa della pandemia da coronavirus, sta portando avanti una serie di iniziative, dalla raccolta alimentare alla raccolta dei farmaci e tanto altro.

Tuttavia in attesa della distribuzione del vaccino anti Covid 19 da parte dell’AIFA che avrà inizio nei primi tre mesi del prossimo anno, come componente dei Lions, rivolgo un accorato appello a chi è guarito dal influenza Covid, di per donare il proprio plasma utile a salvare la vita di molte persone che ancora lottano contro il virus.

E’ quanto dichiarato dal Presidente Lions Ravanusa Campobello, Antonio Martoriello nell’intervista rilasciata a TV Europa ieri 23 novembre 2020.

Come sempre, ciò testimonia la disponibilità del Lions International e del Club Lions Ravanusa Campobello a servizio della comunità e delle istituzioni.