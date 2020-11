Campobello di Licata, Ordinanza viabilità

Il Comune, con ordinanza del sindaco Giovanni Gioacchino Picone, ha istituito il senso unico nella via Wìlly Brandt, tra le vie Veneto e Gramsci, fino ad oggi a doppio senso unico di circolazione. Delineata inoltre la regolamentazione dell’accesso degli autoveicoli della via Madre Teresa di Calcutta, in entrata ed in uscita, nella via Impastato. L’Utc dovrà apporre i relativi segnali stradali, le Forze dell’ordine incaricate dell’esecuzione dell’ordinanza.

Giovanni Blanda