Terreno espropriato a San Giovanni Gemini: difetto competenza del Tribunale

La competenza è della Corte d’Appello di Palermo e non del Tribunale di Agrigento.Lo ha stabilito un’ordinanza dello stesso Tribunale della Città dei Templi nell’ambito di un procedimento che vede contrapposti il comune di San Giovanni Gemini e due proprietari di un terreno espropriato dall’Ente.

La vicenda risale al 2016 quando i proprietari si rivolsero al Tar chiedendo l’annullamento del provvedimento ritenendo peraltro inadeguato l’indennità a loro liquidata. Il Tar, pronunciandosi con sentenza n. 2604/2019, confermava la legittimità dell’acquisizione sanante posta in essere dal Comune di San Giovanni Gemini avente ad oggetto le porzioni di terreno di proprietà dei Signori M. e c.ti, dichiarando inammissibile la richiesta di rideterminazione dell’indennità di espropriazione per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.Così, i Signori M e c.ti riassumevano il giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento per ottenere dal Comune di San Giovanni Gemini il pagamento dell’indennità dovuta a seguito dell’acquisizione sanante al patrimonio comunale dei terreni di loro proprietà.

Si costituiva in giudizio, il Comune di San Giovanni Gemini, ancora una volta con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza funzionale del Tribunale di Agrigento in favore della Corte di Appello di Palermo nonché l’inammissibilità della domanda di rideterminazione dell’indennizzo per decorso del termine decadenziale. Nel merito, l’Avv. Girolamo Rubino rilevava che il Comune di San Giovanni Gemini aveva già provveduto alla liquidazione dell’indennità ex art 42 bis DPR 327/2001 in favore dei proprietari dei terreni espropriati in epoca antecedentemente all’adozione del provvedimento di esproprio.