Amazon Explore, nuovo servizio Amazon per prenotare esperienze di viaggio virtuali

Amazon ha annunciato di aver lanciato un nuovo servizio destinato a tutti i clienti che desiderno prenotare esperienze di viaggio virtuali, denominato Amazon Explore. Ma di che cosa si tratta? Quali sono le novità apportate da questo servizio, preannunciato per la prima volta nel corso della fine della stagione estiva 2020?

Come ci ricorda il sito internet Escort4You, secondo il Washington Post, che ha potuto mettere gli occhi su questa funzione innovativa della società di Jeff Bezos, Amazon Explore offre una serie di esperienze da tutto il mondo, disponibili per la prenotazione, come le avventure con animali guidati da esperti, i tour dei luoghi di maggiore riferimento in uno specifico territorio, lo shopping locale e altro ancora.

Le esperienze sono per il momento solo su invito, e il prezzo varia a seconda delle attività virtuali che si intraprendono all’interno del servizio, con un tour virtuale del quartiere Higashiyama di Kyoto con una guida che costa ad esempio 90 dollari per singolo utente, e con un corso di cucina con uno chef italiano che invece ha un costo variabile, a partire da 45 dollari.

Amazon Explore si avvarrà di tour operator locali formati e supportati dall’azienda, e gli utenti potranno interagire con le loro guide attraverso video chat e indirizzarli così verso i punti di interesse comodamente da casa propria. Si tratta dunque di un modo per poter rendere ancora più integrata l’esperienza virtuale con il mondo reale, affiancandosi ad altre esperienze di viaggio che possono essere intraprese su propria richiesta.

Per usufruire delle esperienze di Amazon Explore, gli utenti (per il momento, solo negli Stati Uniti) dovranno registrarsi sul proprio account e richiedere l’invito al tour operator responsabile dell’avventura scelta.

Una volta prenotata l’attività, agli utenti di Amazon viene inviato un link ad una chat video bidirezionale audio a senso unico che permette all’host di ascoltare l’ospite, ma non di vederlo. L’azienda spera che la connessione video e l’audio bidirezionale aiutino i viaggiatori ad avere un’esperienza migliore invece di “guardare passivamente su uno schermo”.

La maggior parte dei tour virtuali hanno una durata compresa tra i 30 e i 90 minuti, e gli utenti potranno anche acquistare articoli da spedire nei negozi locali, con tale servizio che è dunque ben integrato con la promozione commerciale che potrebbe essere facilmente cavalcata al suo interno.

È altresì piuttosto intuibile quanto possa essere utile utilizzare un simile servizio, e servizi similari, in un contesto come quello attuale. Per molte aziende dipendenti dal turismo devastate dall’epidemia di coronavirus in corso, l’opzione Amazon Explore potrebbe infatti essere un’ancora di salvezza, dato che le destinazioni internazionali sono ancora soggette a restrizioni di viaggio, e che questo servizio potrebbe comunque permettere loro di fornire un servizio dedicato e specifico per poter creare delle interessanti esperienze di viaggio virtuale a coloro che non possono fare a meno di guardare verso nuovi orizzonti, anche stando comodamente seduti dal divano di casa.