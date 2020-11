Campobello di Licata, brucia il furgone di un bracciante agricolo: indagini in corso

Notte di fuoco in via Pirovano, a Campobello di Licata, dove il furgone di proprietà di un bracciante agricolo del posto è andato in fiamme. Ad accorgersi del rogo i residenti della zona che, sentendo l’odore acre, sono scesi in strada e con mezzi di fortuna hanno provato a spegnere le fiamme. Opera che è stata poi completata dai Vigili del Fuoco.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Campobello di Licata che hanno avviato le indagini per risalire alla natura dell’incendio. Al momento non è esclusa alcuna pista, compresa quella dolosa.