Il Comune di Canicattì stipula una convenzione con l’Assessorato Regionale della Famiglia per dare sostegno alle donne sole o con figli minori o vittime di violenza

È stata stipulata, dal Comune di Canicattì, una convenzione con l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e il Comune di Canicattì per dare un sostegno a donne sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza, ospiti di case famiglia e case di accoglienza.

“In questa settimana così importante per la tutela delle donne – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Antonio Giardina – il Comune di Canicattì, sempre attento a tematiche sociali a sostegno della fragilità e alla condizione di rischio delle donne vittima di violenza, ha stipulato una convenzione con l’Assessorato Regionale per il Sostegno Economico alle rette di ricovero per le donne ospiti in strutture di accoglienza.

La finalità di questa convenzione evidenzia l’importanza dell’intervento globale relativo alla presa in carico della donna vittima di violenza che prevede la messa in sicurezza della stessa e dei figli, l’eventuale allontanamento dal territorio a rischio, la tutela sanitaria e il reinserimento sociale e lavorativo”.