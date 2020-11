Lavori lungo la “Ribera- Cianciana”, istanze entro il 16 dicembre

Entro il 16 dicembre si potranno inviare le istanze per l’indagine di mercato, svolta in modalità telematica, della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P.n. 32 “Ribera- Cianciana”, dal km 12+500 al km. 19+400 fino all’innesto della S.S. 118.

La progettazione dei lavori, realizzata dal settore “Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio, è finalizzata all’eliminazione delle condizioni di pericolo e al ripristino dei cedimenti avvenuti nel tempo. La S.P. n. 32 “Ribera – Cianciana” rappresenta un importante collegamento e via di fuga sanitaria con l’Ospedale di Ribera dei comuni dell’entroterra quali Bivona, S. Stefano di Quisquina, Alessandria della Rocca.

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati ai lavori sulla S.P. n.32 dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 16/12/2020, l’apposito modulo predisposto dal Libero Consorzio. Il documento è scaricabile nel Portale Appalti del sito www.provincia.agrigento.it.

L’esame delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica, tramite la Piattaforma Telematica Maggioli, giorno 17/12/2020 alle ore 09:00 presso la sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di Via Acrone 27 ad Agrigento.

I lavori a base d’asta soggetta a ribasso d’asta ammontano a € 882.000,00 euro, di cui € 18.000,00 per gli oneri per la sicurezza, per un totale di 900.000,00. A questa somma si aggiungono altri oneri e tasse previste per circa 300 mila euro.

I lavori richiedono la realizzazione di gabbionate ad una e due file, il rifacimento di tratti di manto stradale esistente completamente dissestato; la realizzazione di giunti di dilatazione sul ponte al Km. 13+140; realizzazione di cunette e spallette.; ripristino in sagoma delle sedi stradali deformate con bitume; realizzazione di nuove barriere di protezione; collocazione di segnaletica orizzontale e verticale.

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016.

Ulteriori informazioni potranno essere richiesti alle sedi Urp del Libero Consorzio oppure chiamando i numeri verdi 800315555 o 800 236 837.