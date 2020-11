Navi da crociera a Porto Empedocle: pronto restyling del molo

Tutto pronto per il restyling del Molo Crispi a Porto Empedocle.

Si è svolta una riunione ieri tra la Sindaca Ida Carmina, l’Autorità Portuale di Sistema con il Presidente Pasqualino Monti e il Soprintente Arch. Benfari, per delineare un percorso per accogliere le tre più importanti imprese crocieristiche del mondo.

Le dichiarazioni di Ida Carmina sindaco di Porto Empedocle

“I tempi sono difficili, ma dopo ogni notte segue sempre l’alba, dichiara la Sindaca Ida Carmina. Si prevede un afflusso di circa 2.500 persone al giorno. Nel nostro programma puntavamo allo sviluppo Turistico della Città dal quale crediamo potrà derivare rilancio economico /occupazionale non solo per Porto Empedocle , ma anche per l’intera provincia di Agrigento e per le Zone limitrofe . Tutto con il sostegno del Vice Ministro Giancarlo Cancelleri che sta dimostrando grande attenzione allo sviluppo delle infrastrutture, anche a supporto del turismo, nella nostra zona.

Di recente ci siamo incontrati a Roma ed a ha convenuto sull’ idea di quanto fosse importante anche mettere in rete il porto con la ferrovia che giunge sino alla Valle dei Templi per meglio poter realizzare e chiudere un circuito turistico che valorizzi il nostro patrimonio archeologico e sia utilizzato quale metropolitana di superficie . Idea promossa anche dall’ On . Michele Sodano , continua la sindaca, con cui abbiamo attivato un percorso in tal senso , nel quale abbiamo voluto coinvolgere il Sindaco di Agrigento Franco Micciche’ , che ha dichiarato pronta adesione a tale progettualità, convinti che nella sinergia e nella condivisione aumentino le possibilità di successo .

loading..