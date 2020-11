Scuola infanzia e primo ciclo: sotto 0,5% gli alunni positivi in Sicilia

Sono 1.959 gli alunni siciliani – dalla scuola dell’infanzia a quella di primo grado – risultati positivi al Covid-19. Il dato emerge dal report diffuso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia avviato nelle scuole siciliane. La situazione fotografa il fenomeno fino al 25 novembre. In tutto sono 557 le scuole rilevate con una percentuale del 96%. Gli alunni risultati positivi sono 1.959 su un totale di 445.048 studenti.

Rilevazione contagi Covid19 scuole Infanzia e I ciclo della Sicilia (positivi attuali) Situazione al 25/11/2020)

Scendendo nel dettaglio: 171 studenti delle scuole dell’infanzia, su un totale di 98.174, sono risultati positivi. L’incidente in percentuale è parti allo 0,17%. All’1,25% è invece il rapporto medio alunni positivi/Classi con alunni positivi. Nella scuola primaria sono stati riscontrati 885 tamponi positivi su un totale di 206.267 studenti. In questo caso l’incidente è pari allo 0,43% mentre il rapporto medio alunni positivi/Classi con alunni positivi è all’1,26%. Sono, invece, 903 gli alunni positivi al Covid-19 nelle scuole di primo grado su un totale di 140.607 studenti. L’incidenza alunni positivi sul totale è dello 0,44% mentre il rapporto medio alunni positivi/Classi con alunni positivi è pari all’1,30%. Tale rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana.

Dal raffronto tra i dati del 19 novembre e quelli del 25 novembre 2020, si evidenziano variazioni poco significative sui contagi, che sono in lievissima flessione. Si precisa che i dati sono confrontabili in quanto alla prima rilevazione hanno fornito riscontro il 95% delle scuole e in quella del 25 novembre il 96%.