Enzo Maiorana: Presidente Conte, pensi a un vero e proprio piano Marshal per gli artigiani, commercianti e impresa siciliana e del Sud

Il presidente di Identità Siciliana, Enzo Maiorana, ieri ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Conte per stimolare un vero e proprio “piano Marshall” per l’Italia sì, ma per la Sicilia e tutto il Sud in particolare, territori da sempre lontani dalle attenzioni economiche.

Egr Presidente,

noi Siciliani ci rivolgiamo a Lei perché nell’accettare l’incarico ha promesso di essere “L’Avvocato degli Italiani”.

Questo, senza equivoci, significa che avrebbe tutelato i diritti di tutti contro le ingiustizie.

Noi Siciliani, di ingiustizie, da sempre, ne stiamo subendo tante ma in un momento di emergenza sanitaria ed economica, come questo, vogliamo lasciare da parte le storiche discriminazioni subite, per dedicarci nell’immediato alla sopravvivenza.

Lei si appresta ad una finanziaria finalizzata al rilancio dell’economia ma questo sarà possibile solo a condizione di non farla morire e l’economia siciliana, sostenuta al 97 per cento da piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, artisti e qualsiasi altro settore da sempre in difficoltà, è ormai a un passo dal cessare di esistere.

Lei pensa a un “Ristoro” che dovrebbe raddoppiare l’entità del primo, che è stato di 650 euro. Non può non rendersi conto che le 1300 euro, ai quali Lei pensa, non potranno far sopravvivere nessuna impresa siciliana, né artigiana, né commerciale, né di altro genere, perché, per la scarsa economia ormai cronica, tutti gli operatori economici non hanno alcuna capacità di riserva.

La Germania sta provvedendo non a ristorare ma a risarcire le attività produttive fino al 75 % della perdita del fatturato.

Perché non pensiamo a un simile provvedimento?

D’altra parte, i settori che oggi stanno soffrendo hanno diritto a un “risarcimento” perché la chiusura delle loro attività, decisa da un decreto, trova giustificazione nella tutela della salute della collettività e di conseguenza non ritiene giusto da “Avvocato degli Italiani” che abbiano diritto ad essere risarciti dalla collettività?

L’Italia è stata autorizzata dall’UE a non rispettare i limiti precedentemente imposti perché non pensiamo a un nuovo piano Marshall, in particolare per la Sicilia e il Sud che rappresentano il vero volano dello sviluppo nazionale?

Avrà contro il “partito del Nord” che non è rappresentato solo dalla Lega, ma per lo meno passerà alla storia, ma di più avrà mantenuto le Sue promesse, cosa fondamentale nella vita di un uomo.

Cordialmente,

Enzo Maiorana

Presidente di Identità Siciliana