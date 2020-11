Gioventù Nazionale a Naro, iniziativa di raccolta fondi “La Spesa Solidale”

Dopo 5 giorni dall’apertura del circolo giovanile di Gioventù Nazionale a Naro, i tesserati Irene Balsamo, Daniel Viccica, Edoardo Ottavio Lo Brutto, Andrea Lucia Esposito, Fabrizio Geraci, Davide Fede, Gerlando Curcio, Christian Lombardo e Simone Curcio, coordinati dal commissario Alberto Tosto, hanno avviato un’iniziativa di raccolta fondi chiamata “La Spesa Solidale”, raccolta fondi volta all’acquisto di beni di prima necessità, che saranno donati all’unità pastorale RAHAMIM di Naro, che distribuirà gli stessi beni alle persone ed alle famiglie più bisognose.

Dichiara Alberto Tosto: “Abbiamo pensato questa iniziativa semplicemente per aiutare i cittadini e le famiglie di Naro che in questo momento si trovano in un momento di disagio economico, doneremo i beni acquistati dalla raccolta fondi all’unità pastorale Rahamim di Naro; ringraziamo i commerciati e le attività commerciali di Naro che hanno preso nelle loro attività i nostri salvadenai, la raccolta fondi si concluderà giorno 14 Dicembre”.