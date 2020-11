Paura a Palermo, un uomo trascinato via dalla forte pioggia, salvato dai residenti

Paura questa sera nella zona di via Guadagna nella zona di via Bergamo e nei pressi del ponte Bailey. Il forte acquazzone che si è abbattuto violentemente su Palermo ha trasformato la strada che va verso il fiume Oreto in un torrente in piena.

Un uomo che si trovava per strada a bordo dell’auto è stato travolto dall’acqua ed è stato messo in salvo dai residenti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco nella zona.

Al momento la zona critica a Palermo resta quella di via Imera e via Colonna Rotta. Come capita spesso quando piove si sono registrati allagamenti.

I sottopassaggi in viale Regione Siciliana sono presidiati dalla polizia municipale per intervenire se con l’intensificarsi della pioggia si allagassero. Una parte del sottopassaggio è stato chiuso nella zona di via Lazio.

