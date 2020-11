Canicattì, Comitato 2021:richiesta intervento del segretario generale- inefficienze del comune

Questo Comitato Civico 2021 si permette di esprimere le suE profonde perplessità su alcune affermazioni fatte dalla S.V. in particolare quando definisce “defaticanti “ le richieste questo Comitato Civico 2021 .

Sono brillanti i motivi per cui le richieste vengano rivolte alla S.V. , infatti oltre a rivestire la carica di Segretario Generale è Dirigente della Direzione III^ -Ambiente e Territorio- e Dirigente dell’Ufficio Avvocatura , ed inoltre, è responsabile della legalità e trasparenza dell’Ente.

Questo Comitato civico 2021 non si aspettava e non si aspetta elogi per aver posto in evidenza certe anomalie organizzative ed economiche-finanziarie ma almeno si aspettava e si aspetta delle direttive che mirassero ad un approfondimento.

Dopo avere studiato centinaia di atti sono stati posti in evidenza :

1) € 15.000.000,00 da recuperare per indennità di esproprio;

2) € 7.000.000,00 da recuperare dalla Società Dedalo Ambiente spa;

3) € 500.000,00 da recuperare per mancato pagamento di affitti attivi;

4) € 1.000.000,00 da recuperare per oneri non versati;

5) € 600.000,00 (circa) di parcelle pagate all’avvocatura e circa € 300.000, pagati agli avvocati esterni su cui necessitano degli approfondimenti;

6) Centinaia di migliaia di euro pagare ad aziende del settore ambiente senza sapere a quale titolo forniscono servizi al Comune( abbiamo fatto diverse richieste a cui non è stata data alcuna risposta);

7) Un ufficio tecnico nella totale catastrofe;

8) Un ufficio ambiente alla deriva , (un territorio assediato dai rifiuti);

9) Un’organizzazione del personale nella totale catastrofe , con sei posizioni organizzative che vagano senza meta come nel libro di Keri Smith “ the Wander Society” “si vaga non si sa dove, non si sa per cosa o per chi, non si quando o per quanto, non si sa se qualcosa accadrà o si troverà……”

Davanti a tutte queste evidenze ci ha sorpreso e ci sorprende che la S.V., in tutte le Sue qualità, non ha ritenuto di intraprendere alcuna iniziativa correttiva e di controllo.

Fino ad oggi , per quello che sembra, sono stati posti in essere azioni contro chi ha posto in evidenza i fatti e non contro chi li ha commessi come se si volesse proteggere l’apparato del disastro. Ci sorprende come la S.V. possa convivere in un apparato catastrofico come quello che sta vivendo la Città di Canicattì.

Questo Comitato Civico riporta gli umori della Città e sicuramente non sono molto lusinghieri per quanto gli riguarda , basta parlare con qualunque tecnico per avere la misura del consenso.

Per quanto espresso sopra si chiede di avere copia di tutti i provvedimenti adottati al fine di accertate quanto sopra esposto nonché, ai fini e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 del d.lgs 33/2013, di essere informati sugli atti ed i provvedimenti che intende adottare.

Canicattì 24/11/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina