Covid19, servono più ambulanze, la Seus si rivolge ai privati fino a fine anno

Il 118 fino a fine anno potrà disporre di 29 nuove postazioni in Sicilia con ambulanze di associazioni private.

La società Seus, ha firmato un accordo con Anpas, Coresa, Cress Croce Rossa, Misericordia e Sores per consentire un servizio più efficiente per andare a soccorrere i pazienti.

Il costo del nuovo accordo prevede 12 mila euro a postazione complessivamente 350 mila euro come confermano dal 118. Da questa settimana le ambulanze potranno contare su un nuovo servizio di sanificazione in più che si aggiunge a quello della Casa del Sole risultato un vero imbuto per i mezzi di trasporto che stazionavano lì molto tempo prima di tornare in servizio.

Il nuovo centro sarà aperto alla Fiera del Mediterraneo. L’accordo firmato con le associazioni prevede che 7 nuove postazioni saranno a Palermo e provincia, 9 a Catania che coprono anche parte di Ragusa e Siracusa, tre ad Agrigento, tre a Caltanissetta, due a Messina e una a Enna.

